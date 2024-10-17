Он заставил бойца перевести деньги.

Во Владимирской области житель Гусь-Хрустального напал на участника СВО.Инцидент произошел в июле. Мужчина знал, что у ветерана есть деньги, полученные после ранения. Он приехал во Владимир и начал угрожать бойцу предметом, похожим на оружие.Затем с помощью банковского приложения обвиняемый заставил участника СВО перевести ему на карту 830 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.Ранее обвиняемый вместе со своим приятелем аналогичным образом напал на участника СВО в Гусь-Хрустальном. Мужчины находятся под стражей.