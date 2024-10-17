В результате случайного знакомства потерпевший лишился барсетки с документами, деньгами и мобильным телефоном.

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 52-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похищена барсетка с находящимися в ней документами, денежными средствами в сумме 11 000 рублей и мобильным телефоном. Общая сумма ущерба составила более 13 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к хищению причастен неработающий, ранее неоднократно судимый 43-летний житель Нижегородской области.Фигурант пояснил, что приехал в город Вязники с целью поиска работы. На одной из улиц города он подсел на лавочку к потерпевшему, начал с ним общение, которое переросло в совместное распитие спиртных напитков. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил имущество.Следователем СО ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».