Фигурант, ранее попадавший в поле зрения сотрудников полиции, был задержан нарядом ДПС по горячим следам.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Следствием установлено, что в июне текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в частный дом в городе Гусь-Хрустальный, откуда похитил музыкальную колонку, мобильный телефон и электрический триммер.Продолжая противоправную деятельность, злоумышленник, проходя по одной из улиц с похищенным имуществом, аналогичным способом проник на территорию другого частного дома, где обратил внимание на гараж, дверь которого была не заперта. Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил находящиеся там бензопилу и аккумуляторную дрель.Владелец, заметив пропажу имущества, сообщил о произошедшем в полицию.По горячим следам фигурант, ранее попадавший в поле зрения сотрудников полиции, был задержан нарядом ДПС. Похищенное имущество находилось при нем. Свою вину мужчина признал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.