Экологи провели первые замеры на месте крушения поезда.

Экологи провели первые замеры на месте . Какой урон нанесен окружающей среде, "Вестям" рассказала Татьяна Клименко - директор департамента природопользования и охраны окружающей среды.- Сейчас идет речь о загрязнение почвы, можно говорить, что погода благоприятствует, держится минусовая температура, мазут застыл - нет большого ущерба в плане розлива. Площадь несильно большая. О том, что нет глубокого проникновения в почву, говорить тоже рано. Отсутствуют водные объекты вблизи аварии, поэтому ущерб будет оцениваться по той почве, которая была подвержена загрязнению.