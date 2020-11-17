Во Владимиркой области на дистанционное обучение перевели государственные организации среднего профессионального и дополнительного образования. Речь идет о колледжах, детских школах

Во Владимиркой области на дистанционное обучение перевели государственные организации среднего профессионального и дополнительного образования. Речь идет о колледжах, детских школах искусств и курсах дополнительного образования. В администрации области заявляют, изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» внесены из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом. Групповые занятия отменяются, очно заниматься с учениками педагогам можно лишь на индивидуальных