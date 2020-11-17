Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. И введены дополнительные автобусные рейсы.

Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено. И введены дополнительные автобусные рейсы.В связи с происшествием внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов, сообщила пресс-служба ГЖД.В связи с происшествием внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов.Поезда №60 "Волга" Санкт-Петербург - Нижний Новгород отправлением из Санкт-Петербкрга 16 ноября, №42 "Легендарный Маресьев" Великий Новгород - Нижний Новгород отправлением из Великого Новгорода 16 ноября и №132 Санкт-Петербкрг - Ижевск отправлением из Санкт-Петербурга 16 ноября проследуют измененным маршрутом: Орехово-Зуево - Куровская - Вековка - Муром - Арзамас - Нижний Новгород.Для пассажиров поезда № 42 "Легендарный Маресьев" Великий Новгород – Нижний Новгород назначен дополнительный поезд № 42 сообщением Москва – Великий Новгород, который *отправился* с Курского вокзала столицы 16 ноября в 22:09 (по расписанию поезда № 42 Великий Новгород – Нижний Новгород).Поезда № 62 Москва – Владивосток и № 36 Москва – Нижний Новгород отправятся с Ярославского вокзала объединенным составом и проследуют измененным маршрутом: Мытищи – Монино – Фрязево – Орехово-Зуево – Куровская – Вековка – Муром – Арзамас – Нижний Новгород. От станции Нижний Новгород поезда проследуют далее по своим основным маршрутам. Поезда № 32 "Вятка" Москва – Киров, № 110 Москва – Новый Уренгой, № 38 "Томич" Москва – Томск отправлением из Москвы 16 ноября отправятся от Ярославского вокзала Москвы и проследуют измененным маршрутом: Мытищи – Монино – Фрязево – Орехово-Зуево – Куровская – Вековка – Муром – Арзамас – Нижний Новгород. От станции Нижний Новгород поезда проследуют далее по своим основным маршрутам.Поезд № 11 "Ямал" Новый Уренгой – Москва отправлением из Нового Уренгоя 14 ноября проследует измененным маршрутом: Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Вековка – Куровская - Орехово-Зуево – Фрязево – Монино – Мытищи – Москва (Ярославский вокзал).В связи с перерывом движения поездов на перегоне Новки 1 - Тереховицы 16 ноября организована пересадка пассажиров поезда № 738 "Ласточка" сообщением Москва – Иваново, следующих до станции Владимир по станции Орехово-Зуево на поезд № 771\772 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород.Поезд № 772 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород отменяется на участке Владимир – Нижний Новгород. Пассажиры будут доставлены автобусами от ст. Владимир до ст. Ковров-1.Для перевозки пассажиров поезда № 772 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород на участке Ковров-1 – Нижний Новгород назначен поезд № 774 "Ласточка" сообщением Ковров-1 – Нижний Новгород с остановкой в Дзержинске.17 ноября будет отменен пассажирский поезд № 757 "Сапсан" сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург на участке Нижний Новгород – Владимир. Для доставки пассажиров поезда № 757 из Нижнего Новгорода назначается поезд № 759 "Ласточка" Нижний Новгород-Московский – Москва-Пасс.-Казанская. Он пройдет по маршруту через станции Арзамас – Муром – Черусти, отправится из Нижнего Новгорода в 05:05.Пассажирам поезда № 757 "Сапсан" сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург будет организована доставка автобусами от ст. Ковров-1 до ст. Владимир.При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов.Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).Кроме того, для оперативного сообщения с Владимиром введены дополнительные автобусные рейсы Ковров-Владимир.Оперативную информацию можно получить по телефонам дежурных служб железнодорожного вокзала города Коврова: 8 (49232) 9-21-46.