33 грузовых вагона поезда сошли во Владимирской области. В результате погиб 51-летний дорожный мастер Юрий Лебедев, нефтепродукты из шести цистерн попали в ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2020-sxod-poezda-s-relsov-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Сход поезда с рельсов во Владимирской области</a> - 33 грузовых вагона поезда сошли во Владимирской области. В результате погиб 51-летний дорожный мастер Юрий Лебедев, нефтепродукты из шести цистерн попали в ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-11-2020-sxod-poezda-s-relsov-vo-vladimirskoj-oblasti.html]Сход поезда с рельсов во Владимирской области[/url] - 33 грузовых вагона поезда сошли во Владимирской области. В результате погиб 51-летний дорожный мастер Юрий Лебедев, нефтепродукты из шести цистерн попали в ..