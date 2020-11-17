Из полицейского в художники. В главном управлении МВД области презентовали выставку почетного ветерана органов внутренних дел полковника милиции в запасе Анатолия Гаврилова. Анатолий

Из полицейского в художники. В главном управлении МВД области презентовали выставку почетного ветерана органов внутренних дел полковника милиции в запасе Анатолия Гаврилова. Анатолий Васильевич в 19 лет ушел на фронт и прошел всю войну. С 1948 по 1976 служил в органах внутренних дел. Сначала работал оперативником, заместителем начальника, а затем его повысили и начальником следственного