По перегону «Новки — Тереховицы» в сутки проходят порядка 29 пассажирских, 10 пригородных поездов и 17 грузовых локомотивов.

33 грузовых вагона поезда сошли во Владимирской области. В результате погиб 51-летний дорожный мастер Юрий Лебедев, нефтепродукты из шести цистерн попали в почву. Оказалось, что в этот день на месте происшествия проводили ремонт путей. Подробности — в материале «33Live.Ru».Как ликвидирую загрязнение16 ноября на 238 километре перегона «Новки-1» — «Тереховицы» между 14:00 и 15:00 произошло ЧП. С рельс сошли 33 из 54-х вагонов грузового поезда №2617. В почву попали нефтепродукты, и к вечеру площадь загрязнения составила 12,5 тысяч квадратных метров. Нарушены габариты двух путей.На место прибыли экстренные и оперативные службы Владимирской области – следователи, полиция, спасатели МЧС, скорая помощь, а также региональное руководство. И. о. главы региона Александр Ремига подписал Указ о введении режима ЧС на территории Владимирской области. Руководит ликвидацией чрезвычайной ситуации врио заместителя губернатора Роман Годунин.К ночи на месте ЧП работало около 300 человек и 46 единиц техники. Личному составу поставили задачу локализовать площадь загрязнения. Экологи взяли на исследование пробы почвы, воды и воздуха.«Совместно с областным руководством прорабатывается схема организации временного хранения загрязнённой земли с места происшествия для переработки. Ситуация находится под личным контролем генерального директора, председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова», — пояснила пресс-служба Горьковской железной дороги.Следователи допрашивают свидетелейПо перегону «Новки — Тереховицы» в сутки проходят порядка 29 пассажирских, 10 пригородных поездов и 17 грузовых локомотивов. Скоростные пассажирские составы временно будут курсировать через Арзамас и Муром. Доставка пассажиров на перекрытую линию организована при помощи автобусов.«Завершён этап обваловки — локализации места разлива мазута вдоль первого пути. Продолжаются аналогичные работы и создание резервуара вдоль второго пути. На первом пути железнодорожники завершают укладку рельсо-шпальной решётки», — сообщили утром 17 ноября в пресс-службе Горьковской железной дороги темпы восстановления магистрали.В ведомстве отметили, что прилагаются все усилия для восстановления движения поездов.В свою очередь, Приволжское СУ СК на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Ведётся следствие. Допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз. Установлено, что в месте схода проводились ремонтные работы.«Оцениваются, каким образом они могли повлиять на произошедшее, зафиксирована вся обстановка и механизм проведения, изъяты все вещественные доказательства. Изучается состояние железнодорожного полотна в месте схода и состояние самого железнодорожного состава. Изъяты технические документы относительно содержания и ремонта участка пути, на котором произошёл сход. Установлены и допрошены очевидцы произошедшего, а также лица, чьи действия могли привести к аварии», — прокомментировали первые результаты оперативно-следственных мероприятий в Приволжском СУ на транспорте СК России.