Во Владимирской области развернуто дополнительно еще 100 коек для коронавирусных пациентов. Об этом сообщает администрация Владимирской области. На этот раз койки для больных КОВИД-19

Во Владимирской области развернуто дополнительно еще 100 коек для коронавирусных пациентов. Об этом сообщает администрация Владимирской области. На этот раз койки для больных КОВИД-19 развернули в Областной психиатрической больнице №2 в посёлке Содышка. С учетом новых мест в регионе функционируют 1404 специализированные койки для больных коронавирусом. Также на это неделе еще 130 коек планируют развернуть