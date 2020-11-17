После схода с рельсов грузового поезда в Камешковском районе в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Напомним, происшествие случилось 16 ноября рядом со станцией Новки-1. С рельсов сошло

После схода с рельсов грузового поезда в Камешковском районе в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Напомним, происшествие случилось 16 ноября рядом со станцией Новки-1. С рельсов сошло 35 вагонов, произошёл разлив 6-ти цистерн с мазутом, повреждено железнодорожное полотно в обе стороны, из-за схода поезда погиб 1 человек. 51-летнего дорожного рабочего придавило цистерной. Как сообщают в