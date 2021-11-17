Подозреваемая признала вину в совершении преступления.

В Петушках суд рассмотрит уголовное дело против заведующей детским садом, которую обвиняют в получении взятки.По версии следствия, с июня 2017 года по октябрь 2018 года она получила от представителя индивидуального предпринимателя и руководителя компании 73 тысячи рублей за заключение контрактов на поставку продуктов питания.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, подозреваемая признала вину в совершении преступления.За мздоимство ей грозит шесть лет колонии.