Представители бизнеса намерены обсудить взаимодействие и варианты работы в новогодние праздники. На собрании расскажут об опыте Тверской области, где чиновники не влияли на работу общепита.

Ассоциация отельеров и рестораторов Владимирской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса на общее собрание. Оно состоится 19 ноября в кинотеатре «Киномакс-Буревестник». Предприниматели обсудят работу в период пандемии, а такжеПо мнению бизнеса, сейчас властью не даётся оценка эффективности ранее введённых ограничений и последствия этих решений. Представители сферы намерены обсудить взаимодействие и варианты работы в новогодние праздники. На собрании расскажут об опыте Тверской области, где чиновники не влияли на работу заведений общепита.На встречу приглашены врио главы региона Александр Авдеев, бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, бизнес омбудсмен, а также депутат Госдумы Алексей Говырин.Цель мероприятия – выработка предложений по работе в условиях пандемии.Напомним, что в 33-ем регионе продолжает действовать запрет на работу кафе, баров и ресторанов в период с 23 часов до 6 утра.