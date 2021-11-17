Сегодня сотрудники Управления МЧС совместно с газовщиками проверяли газовое оборудование в...

Сегодня сотрудники Управления МЧС совместно с газовщиками проверяли газовое оборудование в квартирах на наличие утечек. В рамках рейда людям напомнили о правилах безопасности и предостерегли от мошенников. Подробности - у Артёма Яковенко.Газовое оборудование - вещь необходимая, но опасная. Чтобы избежать трагедий, сотрудники Управления МЧС регулярно проводят обходы квартир. Однако, гостей готовы принимать не все.- Никого телевидения не надо!Татьяна живет в этом доме более 16-ти лет. За это время проблем с газом не было. По словам Татьяны, о плите и оборудовании заботится регулярно.Татьяна, местная жительница:- Скажите, как по вашему, такие рейды нужны?- Конечно нужны! Чтобы не было проблем потом.- запаха газа не чувствовали, у соседей может быть?- Нет, пока не сталкивались!Как обнаружить утечку газа? Для этого у сотрудников "Газпром Газораспределение Владимир" есть специальные приборы. С их помощью неисправность можно вовремя устранить.- Сейчас мы проверяем газооборудование на предмет утечки газа.Каждому жильцу напомнили о правилах пожарной безопасности. Тех, кого застать дома не получилось - вложили в почтовый ящик специальные памятки.Андрей Викман, начальник отделения надзорной деятельности по Фрунзенскому району г. Владимира:- Запрещается использовать электрооборудование, запрещается использовать газовое оборудование и газовые приборы, не прошедшие техническое обслуживание в установленном порядке заводом изготовителем. И естественно, запрещается газовое оборудование/приборы, оставлять его без присмотра.В ходе рейда владимирцев предупреждают и о мошенниках. По всей стране участились случаи, когда злоумышленники под видом сотрудников газовой службы заходят в квартиры, находят "мнимую" утечку, производят ремонт и требуют за него кругленькую сумму.Юрий Миронов, слесарь АО "Газпром Газораспределение Владимир"- Все сотрудники имеют удостоверение установленного образца. Это удостоверение можно попросить сотрудника проверить, то есть показать вам удостоверение. Также обращайте внимание на то, то сотрудники "Газпром Газораспределение Владимир" не будут спрашивать с вас денежных средств по оказанию услуг. Потому что все услуги, которые мы оказываем в последствии оплачиваются по квитанциям.Только во Фрунзенском районе в этом году зарегистрировано 112 бытовых пожаров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Спасённые жизни- во многом результат планомерных рейдов..Артём Яковенко. Семён Карпов. "Вести-Владимир"