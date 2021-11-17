Эксклюзив В начале выпуска - о мере пресечения в отношении Григория Вишневского. Её в эти минуты...

ЭксклюзивВ начале выпуска - о мере пресечения в отношении Григория Вишневского. Её в эти минуты определяет Октябрьский районный суд города Владимира. Напомним, врио заместителя губернатора области обвиняется в получении взятки в крупном размере. Высокопоставленный чиновник задержан. Новые подробности в репортаже Марии ПлатанюкГригорий Вишневский, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Я не знаю, о чём вы вообще.На лёгком ночном морозце Григория Вишневского настигла амнезия. Ужин в одном из самых дорогих ресторанов в центре Владимира для врио заместителя губернатора обернулся задержанием. Это кадры оперативной съёмки Управления ФСБ. На каменной мостовой плотные пачки купюр. Крупного достоинства. Это часть платы одного из комменсантов за обещание "высокого покровительства".- После обработки .... можно наблюдать фиксацию зелёного цвета...Вишневский:- А я-то какое отношение имею к этому?Вице-губернатор, а ныне фигурант громкого уголовного дела заметно нервничает. По версии следствия, своё "расположение" и "обещание решать вопросы" в рамках госконтрактов высокопоставленный чиновник "монетизировал" с августа по ноябрь этого года. Получив не менее 600 тысяч рублей.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- При получении очередной части взятки подозреваемый был задержан. Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из государственных контрактов, в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов.Взятка в крупном размере- новый факт в идеальной доселе биографии молодого управленца Григория Вишневского. В политическом поле региона Вишневский появился при экс-губернаторе Сипягине. 44-летний уроженец Находки Приморского края, выпускник РУДН и РАНХИГС. За плечами - московский центр "Открытое правительство" и работа помощником вице-премьера. В администрации области Вишневский курировал вопросы образования, культуры, спорта, молодёжной политики. И был довольно активен в медиа-пространстве. Вот, селе Ворша вместе с волонтёрами Григорий Вишневский приводит в порядок территорию храма, связанного с именем Александра Невского. В интервью Григорий Николаевич рассуждал об исторической памяти и рассказывал, что очень любит работать руками.Григорий Вишневский, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Я очень люблю не просто субботники. Дома даже, газон стричь - никого не приглашаю. Делаю всё сам. Это с рождения у меня - копаться в земле. Бабушка у меня розы выращивает.Задержание подчинённого прокомментировал глава Владимирской области Александр Авдеев. Напомнив о "кодексе чести". Доверие жителей области, справедливость и исполнение законов- основные требования для любого чиновника и человека, облечённого властью.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Я категорически, категорически настаиваю на том, что места коррупции в органах власти нет и не будет. Потому для всех тех, кто думает, что его деятельность противоправная останется непрозрачной, это полное заблуждение. И мы здесь вместе с правоохранительными органами должны навести полный порядок в распоряжении имуществом, в распоряжении средствами, которые выделяются на национальные проекты, во взаимодействии бизнеса и власти. Поэтому , безусловно, такие сотрудники не будут работать в органа власти.Кадровые решения, по словам главы региона последуют незамедлительно. Вишневский будет отстранён от должности.Меру пресечения в отношении Григория Вишневского Октябрьский районный суд определяет сегодня. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Расследование резонансного уголовного дела продолжается во взаимодействии с органами ФСБ России.Мария Платанюк. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"