Главная тема. Областной центр обрёл нового главу. Напомним, пост стал вакантным после ухода Андрея...

Главная тема. Областной центр обрёл нового главу. Напомним, пост стал вакантным после ухода Андрея Шохина в Совет Федерации. Выборы градоначальника были единственным вопросом внеочередного заседания совета народных депутатов. О новом рулевом Владимира - Дмитрий Горкин.В финале - три кандидата на пост главы областной столицы. Андрей Наумов - замдиректора департамента экономического развития региона, его однофамилец Дмитрий Наумов - глава администрации Гороховецкого района - и первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов. Каждый представил свою программу развития Владимира. Андрей Наумов сделал упор на комфорт, инфраструктуру, жильё, транспорт.Андрей Наумов, замдиректора департамента экономического развития Владимирской области:- На некоторых маршрутах задуматься о переходе на нерегулируемые тарифы. Стремиться к использованию автобусов не старше 5 лет. Важнейшая задача городского управления сегодня - это разработка эффективных механизмов включения жителей города и экспертного сообщества в процесс разработки, обсуждения и принятия значимых управленческих решений.Его соперник Дмитрий Наумов отдельно остановился на вопросах промышленности и экономическом росте. Проблемах парковочных мест и развитии туризма. Отметив, что последнее не сможет стать локомотивом для бюджета города, но создавать условия необходимо.Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района:- Задача администрации и органов местного самоуправления, наверное, заключается не в просто какими-то любыми путями удержать людей, а создать условия для того, чтобы людям хотелось работать здесь, и, самое главное, создать условия, чтобы другие люди хотели приехать к нам.Свою концепцию депутатам представил и последний претендент на пост главы города Владимир Рыкунов. Он сделал акцент на внешний облик города, а конкретно - на точечную застройку.Владимир Рыкунов, первый заместитель координатора регионального отделения партии ЛДПР:- Её надо запретить. Это уродство города, на мой взгляд, потому что как только появляется место - туда втыкают многоэтажку. Если у нас с вами есть земля свободная, то там должен появится спортивный объект, торговый центр, площадка детская.Но наиболее убедительным оказался Дмитрий Наумов. Главой Владимира он избран единогласно. Ранее его поддержали члены президиума регионального политсовета "Единой России". А с победой сразу же после официального объявления результатов в своём телеграмм-канале Дмитрия Наумова поздравил губернатор Александр Авдеев.Дмитрий Наумов, избранный глава города Владимира:- Это аванс, аванс на будущую работу. И задача стоит именно в том, чтобы этот аванс оправдать. На сегодня действительно задач и вызовов перед городом стоит очень много. Но тот фундамент, который был заложен до этого, за последние десятилетия - он даёт возможность дальнейшего развития города. И мы совместно с Советом народных депутатов, при поддержке администрации области, при возможности участия во всевозможных программах федерального проекта попробуем осуществить всё задуманное.Дмитрию Наумову 43 года, он уроженец посёлка Мстёра Вязниковского района. Имеет два высших образования (профиль - экономика и муниципальное управление). Администрацию Мстёры Дмитрий Викторович возглавил в 2012 году. В 19-ом Наумов сменил Алексея Бубелу на посту главы Гороховецкого района. Официально к обязанностям главы Владимира Наумов приступит в в понедельник.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. “Вести-Владимир”