С начала года установлено более 600 нарушений, внесено 120 представлений. В результате,110...

С начала года установлено более 600 нарушений, внесено 120 представлений. В результате,110 должностных лиц привлечены к ответственности.Установлено, что департаментом здравоохранения не всегда принимаются меры по закупкам жизненно важных лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурорами было направлено более 370 заявлений об обеспечении нуждающихся медикаментами медизделиями. И о возмещении денег, уже потраченнх больными - это почти 11 млн рублей.В итоге количество "отсроченных" рецептов, сократилось в десятки раз, подчеркнула облпрокуратура.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos