Сотрудники полиции в подмосковной Старой Купавне задержали местного жителя, который подозревался в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает . Во время досмотра у 44-летнего мужчины ..

Сотрудники полиции в подмосковной Старой Купавне задержали местного жителя, который подозревался в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает .Во время досмотра у 44-летнего мужчины обнаружили три пакета с измельченным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана, пишет интернет-издание .Затем полиция провела обыск по месту жительства подозреваемого, где нашла еще пять килограммов вещества. Помимо этого, в доме находилось оборудование для фасовке и недосушенный продукт. Как сообщают , возбуждено уголовное дело.