Транспортно-пересадочный узел должны создать уже к 2024 году.

Во Владимире сохранят внешний облик железнодорожного вокзала при создании транспортно-пересадочного узла. Об этом рассказали в обладминистрации.Александр Авдеев провёл рабочее совещание по теме реконструкции объекта. Внутреннее пространство будет полностью переформатировано. Появятся удобные залы ожидания. За счёт переноса касс первый этаж сделают более просторным. На втором - появится фудкорт.«Внешний вид здания не изменится. Известняк заменит современный, но выглядящий абсолютно так же материал, но более износостойкий и долговечный. Сохранится и цветовая гамма, лишь более «акцентными» станут окна и освещение», - заверили в обладминистрации.Губернатор добавил, что все уникальные элементы фасада и цветовые решения максимально сохранятся. Ранее владимирские общественники власти признать вокзал объектом культурного наследия и таким образом сохранить первозданный внешний вид.В благоустройстве привокзальной площади проектировщики планируют сочетать функциональность с эстетикой.В целом концепция готова. В первом квартале 2023 года проект будет проходить экспертизу. К реализации первого этапа планируется приступить весной. Транспортно-пересадочный узел должны создать уже к 2024 году.