Мужчина обвиняется в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба.

Мужчина обвиняется в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в ноябре текущего года после поступивших в полицию сообщений о хищении денег у двух жителей Вязниковского района. Потерпевшие пояснили, что нашли в сети Интернет сайт с информацией о строительстве бань, связались с исполнителем и договорились о возведении построек. Впоследствии одна из потерпевших передала исполнителю 105 000 рублей, второй – 70 000. После того, как исполнитель получил деньги, на связь он больше не выходил, а ресурс перестал функционировать, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Поняв, что стали жертвами обмана, потерпевшие обратились в полицию.Оперативники провели комплекс специальных технических и розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение фигуранта. Злоумышленника задержали на территории одного из соседних регионов. В содеянном он сознался. В ходе следствия причиненный потерпевшим ущерб был частично возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.