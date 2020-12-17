Ему грозит колония сроком от трёх до семи лет с лишением права управлять транспортными средствами до трёх лет.

В Судогодском районе будут судить водителя, по вине которого в ДТП погиб человек. Во время аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. ЧП произошло 26 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.На 30‑ом километре автомагистрали «Владимир-Муром-Арзамас» выпивший 44-летний автолюбитель двигался на «Kia Rio» в сторону Судогды. В салоне транспортного средства находился пассажир.В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и улетел в кювет. Машина перевернулась. В результате произошедшего от полученных травм пассажир скончался на месте.Против водителя возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. Вину мужчина признал. Ему грозит колония сроком от трёх до семи лет с лишением права управлять транспортными средствами до трёх лет.