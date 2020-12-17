Во Владимирской области за сутки 17 декабря лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 17 декабря лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
47 случаев во Владимире,
18 - в округе Муром,
16 - в Гусь-Хрустальном районе,
12 - в Юрьев-Польском
районе
,
11 - в Ковровском
районе
,
10 - в Гороховецком
районе
,
9 - в Вязниковском
районе
,
9 - в Александровском
районе
,
9 - в Суздальском
районе
,
9 - в Кольчугинском
районе
,
7 - в Петушинском
районе
,
7 - в Камешковском
районе
,
6 - в Селивановском
районе
,
5 - в Киржачском
районе
,
5 - в г. Радужный,
4 - в Меленковском
районе
,
1 - в Судогодском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 014 случаев заболевания.
3083 случая во Владимире,
2138 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1824 - в о. Муром,
1237 - в Ковровском
районе
,
1089 - в Александровском
районе
,
1045 - в Петушинском
районе
,
811 - в Вязниковском
районе
,
729 - в Юрьев-Польском
районе
,
582 - в Собинском
районе
,
585 - в Кольчугинском
районе
,
511 - в Суздальском
районе
,
446 - в Гороховецком
районе
,
442 - в Меленковском
районе
,
378 - в Селивановском
районе
,
361 - в Камешковском
районе
,
306 - в Киржачском
районе
,
239 - в Судогодском
районе
,
208 - в г. Радужном.