При обнаружении подозрительного предмета следуйте следующим рекомендациям

Уважаемые граждане, при обнаружении подозрительного предмета следуйте следующим рекомендациям:Не подходите близко, не трогайте, не передвигайте обнаруженный подозрительный предмет! Не курите, воздержитесь от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных, вблизи данного предмета.Немедленно сообщите об обнаружении подозритель­ного предмета в правоохранительные органы по телефону 02, 112.Отойдите сами и попросите окружающих людей отойти от предмета как можно дальше, на безопасное расстоянии. Спрячьтесь за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.).Руководителям организаций - обеспечьте организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.По прибытии сотрудников правоохранитель­ных органов, укажите им место расположения подозрительного предмета, сообщите время и обстоятельства его обнаружения.Далее действуйте по указанию сотрудников правоохранительных органов.К подозрительному предмету может относиться сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в общественном месте, вблизи пожароопасных мест или расположения различного рода коммуникаций.