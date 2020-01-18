При обнаружении подозрительного предмета следуйте следующим рекомендациям
Уважаемые граждане, при обнаружении подозрительного предмета следуйте следующим рекомендациям:
Не подходите близко, не трогайте, не передвигайте обнаруженный подозрительный предмет! Не курите, воздержитесь от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных, вблизи данного предмета.
Немедленно сообщите об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по телефону 02, 112.
Отойдите сами и попросите окружающих людей отойти от предмета как можно дальше, на безопасное расстоянии. Спрячьтесь за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.).
Руководителям организаций - обеспечьте организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
По прибытии сотрудников правоохранительных органов, укажите им место расположения подозрительного предмета, сообщите время и обстоятельства его обнаружения.
Далее действуйте по указанию сотрудников правоохранительных органов.
К подозрительному предмету может относиться сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в общественном месте, вблизи пожароопасных мест или расположения различного рода коммуникаций.