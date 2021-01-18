За петицию, обращенную к руководству области, предлагают проголосовать на сайте change.org

За петицию, обращенную к руководству области, предлагают проголосовать на сайте6 февраля 2021 года исполнится 95 летВладимиру Петровичу Заманскому, народному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Славы и Почета, Почетному гражданину города Мурома.Более 20 лет Владимир Петрович вместе с актрисой театра и кино Натальей Ивановной Климовой живут во Владимирской области, в древнем Муроме.Учитывая особые заслуги перед Владимирской областью и перед отечественной культурой, руководствуясь Законом Владимирской области от 21 января 1997 года № 4-ОЗ «О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области», инициаторы просят присвоить Владимиру Петровичу Заманскому звание «Почетный гражданин Владимирской области».