Бывший сотрудник администрации президента Белоруссии Александр Пласковицкий прокомментировал внутриполитическую ситуацию в республике. Эксперт рассказал, чем закончится борьба главы страны Александра Лукашенко с народом.

Бывший сотрудник администрации президента Белоруссии Александр Пласковицкий прокомментировал внутриполитическую ситуацию в республике. Эксперт рассказал, чем закончится борьба главы страны Александра Лукашенко с народом.По словам Пласковицкого, победителями будут объявлены чиновники. Госслужащие ненавидят Александра Лукашенко, однако это не мешает им работать. Эксперт рассказал, что чиновничий аппарат сегодня занимает выжидательную позицию.Бывший сотрудник администрации отметил, что госслужащие до последнего будут ждать итоги противостояния президента с оппозицией. Они не сомневаются, что Лукашенко в конце концов проиграет.Александр Пласковицкий работал в администрации президента республики с 1994 по 2000 год. После ухода он остался в управлении республики. По данным "Радио Свобода", эксперт не придерживается оппозиционных взглядов.Напомним, в конце прошлого года по всей республике прошли массовые акции протеста. Сторонники оппозиции массово вышли на улицы с требованием провести новые выборы главы страны.Европейский союз поддержал демонстрантов. В отношении 40 официальных лиц Белоруссии были введены санкции за многочисленные нарушения на голосовании и насилие на акциях протеста.в свою очередь заявил, что Запад заинтересован в разжигании обстановки в стране. По словам лидера, США и Европа хотят превратить Белоруссию в "трамплин" для атаки на Россию.