Устранением последствий аварии на линии занимаются специалисты «Владимирпассажиртранса».

В понедельник утром, 18 января, во Владимире вновь образовалась большая пробка. Возле остановки «Детская больница» произошёл обрыв троллейбусных проводов. Траффик автомобилей в сторону центра затруднён.Устранением последствий аварии на линии занимаются специалисты «Владимирпассажиртранса». К происшествию на контактной сети в этом районе добавилось ДТП между автобусом и легковкушкой.Пассажирам, ожидавшим общественный транспорт, пришлось изрядно помёрзнуть, ведь температура воздуха утром опустилась ниже -20 градусов.