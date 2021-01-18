Владимиро-Суздальский музей-заповедник и государственный музей "Царское село" будут сотрудничать.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник и государственный музей "Царское село" будут сотрудничать. Накануне директор Санкт-петербургского музейного комплекса Ольга Таратынова побывала в усадьбе Храповицких.Как сообщают в пресс-службе владимирского музея, она отметила, что к реставрации объекта необходимо приступать в самое ближайшее время и предложила провести совместные научные изыскания: в Царском Селе учился владелец усадьбы Владимир Храповицкий, так же как и будущий возлюбленный его жены Елизаветы, наследник Тайского престола, Най Пум. Ольга Таратынова заявила, что благодаря совместной работе двух музеев, удастся пролить свет на историю любви русской красавицы и тайского подданного, больше похожую на легенду.