Привиться от коронавируса могут уже не только медицинские работники и учителя, но и все остальные граждане.

В регионе проходит вакцинация. Привиться от коронавируса могут уже не только медицинские работники и учителя, но и все остальные граждане. Сегодня наша съемочная группа работала в Камешковском районе. В местную ЦРБ поступила вторая партия вакцины «Спутник V» - пока 100 доз.Перед вакцинацией пациент заполняет анкету. Его осматривает врач. Измеряет температуру и давление. Если пациент переболел коронавирусом, то с момента выздоровления до вакцинации должно пройти полгода. Условия хранения вакцины строгие. Ее держат в холодильнике при температуре минус 18 градусов. Через 21 день делают вторую прививку. Противопоказана вакцина детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Для больных хроническими заболеваниями прививка разрешена. Однако, не в период обострения болезни. Ограничений по возрасту для пенсионеров нет.Татьяна Манушина, пенсионер: «Все нормально, у меня дочь тоже уже делала прививку и сказала, что рука болела три дня. Потому что уколы глубокие. А так все хорошо. И меня тоже записали».Всеподробности о том, как проходит вакцинация в районах Владимирской области, - в нашем итоговом выпуске “Вестей» в 21.05.