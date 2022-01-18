Во Владимирской области могут ужесточить антиковидные меры.

Администрация Владимирской области намерена ужесточить коронавирусные ограничения. Причина - рост числа заболевших, который наблюдается после новогодних праздников.«Я бы ужесточил контроль за проводимыми мероприятиями. В первую очередь - масочный режим. Есть предложение бесплатно выдавать маски в общественном транспорте и антисептики. Оно находится в стадии проработки», — рассказал коллегам из вице-губернатор Константин Баранов.Он отметил, что количество «тяжёлых» пациентов растёт с каждым днём.«Если бы действующие меры выполнялись в полном объёме, то инфицированных было бы намного меньше. Во время посещения больниц мы видели, что очень мало людей соблюдают масочный режим. Напомню, что если на расстоянии метра сидят два человека в масках, один из которых с ковидом, то вероятность заражения пол процента. А если больной без маски, то 50%», — резюмировал замгубернатора.