Наследники актрисы не всегда ведут себя так, как ей, возможно, хотелось бы

Наследники актрисы не всегда ведут себя так, как ей, возможно, хотелось бы54-летняя Мария Шукшина – не только известная актриса, но и мама четверых детей. Если младшие сыновья-близнецы Фома и Фока еще не успели доставить знаменитой матери много хлопот, то двое старших наследников уже не раз учиняли скандалы и внутри семьи, и за ее пределами.Всех своих детей Мария Шукшина родила от разных мужчин. Старшая наследница Анна появилась на свет в браке актрисы с первым супругом Артемом Трегубенко. Сын Макар – в отношениях со вторым мужем, бизнесменом Алексеем Касаткиным. А отцом младших наследников артистки Фомы и Фоки стал юрист Борис Вишняков. Пока сыновья-близнецы Шукшиной заканчивают школу, ее старшие дети уже вовсю самостоятельно строят свои жизни. Причем получается у них это не всегда на радость знаменитой матери.Несколько лет назад в семье артистки разразился громкий скандал. Дочь актрисы Анна Трегубенко продала переписанную на нее квартиру бабушки, Лидии Федосеевой Шукшиной, без ведома родни. Пожилая звезда кино, как и ее дочь, была в ужасе от поступка наследницы. Родственницам удалось помириться только спустя время. Однако даже после этого Анна умудрилась вновь прогневить бабушку. Трегубенко взяла у нее деньги в долг, которые потом не вернула.Сын Марии Шукшиной тоже становился участником скандала. Но, в отличие от сестры, не внутри семьи. Несколько лет назад Макар Касаткин стал отцом после мимолетного романа с жительницей Барнаула Фрейей Зильбер. Еще будучи беременной девушка пришла на ток-шоу, обвинила Макара едва ли не во всех смертных грехах и потребовала от него алименты. Затянувшийся скандал закончился наилучшим образом для семьи артистки. Когда персона несостоявшейся невестки актрисы перестала быть интересна публике, девушка привезла сына к Шукшиной. Сейчас маленький Марк живет с Макаром, его отцом.К слову, Анна сделала свою знаменитую мать бабушкой задолго до Макара. Однако в свои 33 года дочери звезды тоже приходится воспитывать сына одной. К тому же, не так давно наследница звездного семейства подарила общественности новый повод для обсуждения. Дочь актрисы увлеклась бодибилдингом и. Такие изменения Анны не обрадовали ни ее мать, ни тем более бабушку.