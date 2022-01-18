Запомнился юмором, энергией и умением находить решения даже в самых сложных для города ситуациях. На времена его управления пришлись лихие 90-е годы и начало двухтысячных. Владимирцы

Запомнился юмором, энергией и умением находить решения даже в самых сложных для города ситуациях. На времена его управления пришлись лихие 90-е годы и начало двухтысячных. Владимирцы простились с первым мэром, почётным гражданином города Игорем Шамовым. Он скончался на 87-м году жизни. Траурная церемония прошла во вторник в Городском дворце культуры с соблюдением коронавирусных ограничений. Проститься