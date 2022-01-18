Первыми на стажировку в органы внутренних дел прибыли студенты из Юрьев- Польского района.

Традиционно, в преддверии Дня российского студенчества, УМВД России по Владимирской области приглашает на однодневную стажировку в подразделения регионального Управления и территориальных органов внутренних дел на районном уровне студентов средних и высших учебных заведений. В рамках акции «Студенческий десант» ребята знакомится с особенностями службы различных подразделений полиции и принимают личное участие в их работе, узнают о деятельности народных дружин, получают ответы на вопросы о поступлении на службу в органы внутренних дел.В областном центре акция пройдет 19 января. В УМВД России по городу Владимиру будет проведен инструктаж, после которого студенты отправятся на стажировку в Управление по вопросам миграции и Центр кинологической службы УМВД России по Владимирской области, а также проведут рабочий день с сотрудниками различных подразделений городского УМВД.Первыми на стажировку в органы внутренних дел прибыли студенты из Юрьев- Польского района.Встретили ребят действующие сотрудники полиции и ветераны ОМВД.Полковник милиции в отставке Б. Д. Чижиков рассказали ребятам о некоторых моментах становления органов внутренних дел региона, отметив, с какими сложностями сталкивались милиционеры при раскрытии тех или иных преступлений.Старший лейтенант милиции в отставке Н. В. Прокофьев рассказал о деятельности народных дружинников, одним из которых он сам и является. Ребята узнали о народной дружине, которая сформирована на территории города, о том, как дружинники помогают осуществлять охрану общественного порядка на улицах города и предотвращать те или иные правонарушения. До студентов также была доведена информация о том, как можно попасть в ряды народной дружины.В заключении мероприятия майор полиции Роман Назаров рассказал присутствующим о специфике службы отдела участковых уполномоченных полиции и ответил на вопросы о требованиях, предъявляемых к кандидатам, планирующим поступление на службу.Студенты отметили, что проведенная акция стала для них полезной, содержательной и позволила лучше понять специфику работы полицейских.