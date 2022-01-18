Запланирован отбор проб воды для лабораторного исследования.

Прокуратура Владимирской области после публикаций в интернете о инициировала проверку загрязнении Содышки сточными водами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.К контрольным мероприятиям в селе Сновицы привлечены специалисты Росприроднадзора и департамента природопользования и охраны окружающей среды. Запланирован отбор проб воды для лабораторного исследования.«По результатам экспертизы будет дана оценка деятельности по соблюдению природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства», - резюмировали в прокуратуре.