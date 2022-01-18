На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 января 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 января 2022 года лабораторно подтверждено 243 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:64 - во Владимире29 - в Муромском районе30 - в Ковровском районе7 - в Петушинском районе13 - в Кольчугинском районе20 - в Александровском районе18 - в Юрьев-Польском районе21 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Судогодском районе6 - в Собинском районе1 - в Радужном4 - в Киржачском районе2 - в Камешковском районе4 - в Гороховецком районе3 - в Меленковском районе16 - в Вязниковском районе2 - в Суздальском районе2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 534 случая заболевания.