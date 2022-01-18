За прошедшие сутки произошло 94 аварии, в которых погибли двое и девять человек пострадали.

Ночью 18 января аномальные снегопады парализовали движение по М-7 во Владимирской области. Многочисленные аварии привели к пробкам на федеральной трассе, о которых автомобилисты поспешили рассказать в соцсетях.Автомагистраль встала на Южном объезде Владимира, в Собинском районе, перед Покровом.Между тем дорожники заверяют, что вся имеющаяся техника мобилизована на расчистку трасс, но признают недостатки в содержании автобана. Наиболее острые проблемы в Гороховецком и Вязниковском районах.В ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» сообщают, что подрядчики несвоевременно убирают снег от осевых и краевых полос. Компаниям выданы предписания об устранении нарушений. В ведомстве намерены наладить взаимодействие с хозяевами придорожных организаций, которые должны чистить заезды и выезды с трассы.Сотрудникам Упрдора поручено синхронизировать работы по расчистке тротуаров в населённых пунктах с местными коммунальщиками. Нередки случаи, когда из-за сугробов жители идут по дороге.По информации регионального ГИБДД, за минувшие сутки произошло 94 аварии, в которых погибли двое и девять человек пострадали.