На эту сумму отремонтируют три участка.

Владимирской области на ремонт дорог дополнительно выделили субсидию в размере 388 млн рублей. За эти деньги власти планируют отремонтировать 20 километров трёх дорог региона.В рамках подготовки к 1000-летию Суздаля продолжится ремонт трассы «Владимир – Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор». Асфальтирование затронет и межмуниципальную автомагистраль «Суздаль – Ивановское – Гнездилово».Кроме того, в перечень объектов нацпроекта «БКД» включён участок полотна по направлению «Бетонка – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новосергиево».В ближайшее время по всем объектам объявят торги.Общее финансирование региональных мероприятий «дорожного» нацпроекта в 2022 году превысит 2,3 млрд рублей.