Во Владимирской области у предпринимателя изъяли немаркированные сигареты на сумму 560 тысяч...

Во Владимирской области у предпринимателя изъяли немаркированные сигареты на сумму 560 тысяч рублей.Селивановским районным судом вынесен приговор в отношении жителя города Мурома. Он признан виновным в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.В августе прошлого года мужчина приобрел в Москве 5000 тысяч пачек сигарет «Корона». На автомобиле «ЛАДА ЛАРГУС» перевез табачную продукцию на территорию г. Мурома и хранил в салоне машины с целью продажи в торговых точках на территории Селивановского района.3 сентября 2022 сотрудники УФСБ России по Владимирской области изъяли немаркированные сигареты на общую сумму 560 тысяч рублей.Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Изъятая табачная продукция будет уничтожена, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com