ГТРК «Владимир» продолжает проект Войди в историю.

ГТРК «Владимир» продолжает проект "Войди в историю". В ближайшее время табличка с куар-кодом, по которому можно будет узнать "биографию" памятника архитектуры, появится и на ещё одном знаковом здании. № 24 на Большой Московской. Губернаторском доме или Доме с привидениями, как называют его владимирцы.Аристократично-сдержанный, в гармонии пропорций, с прямыми линиями и архитектурными формами. Этот исторический дом в стиле классицизма - одно из украшений Большой Московской - главной улицы Владимира. Первый и очень важный шаг к появлению этого здания на карте губернской столицы сделал отец нашего легендарного земляка - адмирала, первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного Архива Владимирской области: “Своим появлением дом обязан губернатору Петру Гавриловичу Лазареву. Именно по его приказу, этот участок земли, рядом с Георгиевской церковью был отдан под постройку здания приказа общественного призрения”.Началось возведение основного корпуса зданий приказа в 1790-ом, рассказывает архивист Алексей Арескин. Проект разработал архитектор Протас Козлов. Позже его сменил Алексей Вершинский. Под его надзором дом и подвели под крышу. В 1792-ом. А окончательно все работы завершились 6 годами позже. Строгое обрамление окон, арки, полукружия. Дом красив не только с фасада. Обязательно оцените его со стороны Георгиевской.- Эта часть, обращенная к Клязьме, была не парадной, а задней. Эта часть, выходящая во двор. Здесь был сделан большой балкон для лицезрения владимирцами Заклязьмья.Но главным в «биографии» стало название «Губернаторский дом». Здесь с 1802 по 1807-ой жил владимирский губернатор Иван Михайлович Долгоруков. Впоследствии его стараниями историческое здание было отдано под нужды образования.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного Архива Владимирской области: «Губернатор Долгоруков добился, чтобы этот дом был передан под главное народное училище, а в 1808-ом здесь была открыта владимирская губернская гимназия, которая находилась здесь до 1840-ого. В 1840-ом страшный пожар уничтожил это здание, и гимназия была вынуждена переехать».Ну а далее - новая страница. Владельцами стали представители именитых купеческих фамилий. Дом превратился в «доходный». В разное время в нём размещались лавки и булочная, гостиничные номера, мебельный магазин, кондитерская, нотариальная контора. В 1908 году сюда перевели публичную библиотеку, а с 1910-ого в его стенах размещалось Офицерское собрание 10-ого гренадёрского Малороссийского полка. В советское время- административные организации. А в 1992-ом дом занял областной центр изобразительного искусства. Общая выставочная площадь - почти тысяча квадратных метров. Внутри здание неоднократно перестраивалось, организации сменяли друг друга, а потому «аутентики осталось мало», вздыхают сотрудники. Но фрагменты всё же есть.- Здание на Большой Московской,24 - настоящий дом с историей. Это,к примеру, старинная лестница. Ровесница самого дома. Здесь сохранилась и лепнина. За моей спиной - выход на улицу. А лестница по-прежнему соединяет этажи.Величественное здание хранит свои тайны. Неслучайно владимирцы именуют его «Домом с привидениями». Главная легенда связана с именем супруги губернатора Долгорукова - Евгении. Ее считают прототипом пушкинской «Капитанской дочки». Евгения Сергеевна скончалась от чахотки в возрасте 33 лет и её призрак якобы до сих пор бродит по этим комнатам. Однако, завнаучным отделом центра Наталья Кукушкина рассказывает и о факте советской истории. Тот, что попал, что называется, «в печать».Наталья Кукушкина, заведующая научно-аналитическим отделом областного центра изобразительного искусства: «В 20-ом веке, в сороковые годы, когда сюда пришёл владимирский журналист по каким-то своим делам, он столкнулся с безразличием чиновников, которые здесь работали,и написал об этом фельетон в газету «Призыв». О том, что этот дом с привидениями».Коллега заметил: «служащие пролетали мимо, будто тени". Роль, вероятно, сыграл и более ранний период, когда не везде ещё появилось электричество. В тусклом свете свечей фигуры обитателей дома, вероятно, пугали владимирцев. В истории «архитектурного аристократа» - отражение важнейших вех жизни губернского Владимира. Перелистать эти страницы прошлого можете и вы.Мария Платанюк, Семён Карпов«Вести-Владимир»