В Гусь-Хрустальном районе в аварии пострадали два человека. ДТП произошло утром 18 февраля на подъезде к Гусь-Хрустальному со стороны Владимира. На место выехали госавтоинспекторы, медики и

В Гусь-Хрустальном районе в аварии пострадали два человека. ДТП произошло утром 18 февраля на подъезде к Гусь-Хрустальному со стороны Владимира. На место выехали госавтоинспекторы, медики и сотрудники МЧС. По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса Мерседес не уступил дорогу ВАЗу. В итоге отечественная классика протаранила иномарку в борт. Судя по фото с места аварии, Мерседес особо