Каждый росток извлекают отдельно и промывают, чтобы точно подсчитать количество потерь.

В 33 регионе началась проверка озимых. Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра проверяют, как растения переносят зиму. С ними в поездку по заснеженным полям отправился Никита Тарбеев.Поля в окрестностях села Романово Суздальского района. Под толстым слоем снега здесь вызревает озимая пшеница. В ста метрах от дороги агрономы Россельхозцентра начинают расчищать площадку.Пару минут, и из-под снега появляются зеленые росточки. Семена высадили здесь в августе, и сейчас растения в среднем достигли высоты в пять сантиметров.- Это озимая пшеница. Будем смотреть уже в лабораторных условиях. После взятия, поместим ее в помещение и будем отращивать пр положительных температурах.Специалисты должны вырубить, так называемый, монолит - квадрат тридцать на тридцать. Бензопила с замёрзшим грунтом справляется плохо и вскоре агрономы переходят на топор и лом.Это первые пробы озимых культур в этом году, которые должны показать, как перезимовали растения. И судя по всему, в полях, под полутораметровыми сугробами всё хорошо.Дмитрий Зябликов, агроном филиала ФГУП «Россельхозцентр»: «Сделали уже в четырёх районах, где есть наши филиалы и посмотрим общую обстановку по области. Но на данный момент перезимовка - хорошо. Гибель не превышает полтора процента».Вырезанный монолит отправляется в лабораторию Россельхозцентра, где в течение двух недель его будут постепенно нагревать - от плюс двух до двадцати градусов для того, чтобы вновь запустить процесс вегетации.Вот этот кусок грунта - из Собинского района, здесь - озимая рожь. Каждый росток извлекают отдельно и промывают, чтобы точно подсчитать количество потерь.- Вот это вот погибшее растение, которое нежизнеспособное. Не выросло.На выживаемость влияют не только погодные условия, но и технология посева и качество семян. Допустимый процент погибших ростков 10-12 процентов. На уже взятых в этом году пробах - от полутора до пяти процентов. И это очень хороший результат. Впрочем есть и другие опасности. К примеру, в прошлом году 1,2 процента озимых в регионе погибли от "снежной плесени".Ольга Зябликова, главный агроном филиала ФГУП «Россельхозцентр»: «Мы будем исследовать на снежную плесень в апреле месяце. Это первые выезды, когда сходит снег. Это грибковое заболевание очень вредит посевам. Потом пойдут другие обследования. Это уже гораздо позже - на вредителей, другие заболевания, на шведскую муху смотрим».Всего во Владимирской области озимыми культурами в прошлом году было засеяно сорок тысяч гектаров, которые в июле должны дать урожай. И первое условие для успешного созревания - достаточный снежный покров, этой зимой выполнено на все сто.Никита Тарбеев, Андрей Синягин«Вести-Владимир”