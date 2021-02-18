Минобороны проводит проверку по факту гибели солдата срочной службы в Муроме. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. По предварительной информации, военнослужащий части

Минобороны проводит проверку по факту гибели солдата срочной службы в Муроме. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. По предварительной информации, военнослужащий части №11105 (муромские инженерные войска) получил травмы несовместимые с жизнью в результате ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются. Напомним, в 2018-м во время учений на Оке погиб солдат-срочник. Он проходил службу в муромских инженерных