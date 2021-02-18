В Петушинском районе 23-летнего молодого человека приговорили к большому сроку лишения свободы за особо тяжкое преступление. Его признали виновным в убийстве. Как установили следствие и суд,

В Петушинском районе 23-летнего молодого человека приговорили к большому сроку лишения свободы за особо тяжкое преступление. Его признали виновным в убийстве. Как установили следствие и суд, в сентябре 2020 года двое знакомых распивали спиртные напитки. К слову, дело было в 12 часов дня. В какой-то момент между мужчинами произошёл конфликт. В итоге ссора переросла в