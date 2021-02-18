Сегодня в 17:30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится ХХIII Общегородской диктант.

18 февраля в 17:30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится ХХIII Общегородской диктант.Он проводится совместно с кафедрой русского языка Педагогического института Владимирского государственного университета. Акция приурочена к Международному Дню родного языка, который отмечается 21 февраля, и пройдёт в рамках празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат на сайте библиотеки.Написать Общегородской диктант можно не только в областной научной библиотеке, но и удалённо в режиме онлайн.Тем участникам, кто желают написать диктант удалённо, необходимо:– скачать фирменный бланк Общегородского диктанта ccайтабиблиотеки и распечатать его;– 18 февраля в 17:30 включить прямую трансляцию диктанта (на официальной странице библиотеки в соцсетяхи на портале КУЛЬТУРА.РФ);– написать текст диктанта от руки на фирменном бланке;– на следующий день – 19 февраля – необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 15:00 и получить персональный порядковый номер;– тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в форматеjpgпо адресу не позднее 15:00 19 февраля и получить индивидуальный номер участника на указанную электронную почту;– в объявленный день смотреть результаты проверки диктанта на сайте библиотеки library.vladimir.ru.По результатам проверки состоится консультация, после которой листы с диктантом можно будет получить на руки.Вход свободный. Адрес Владимирской областной научной библиотеки: г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 3, тел./факс (4922) 32-52-88,, .