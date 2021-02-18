Это связано с закрытием мусорного полигона в Александровском районе.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области опубликовал о корректировке территориальной схемы обращения с отходами.Это связано с закрытием мусорного полигона в Александровском районе. Пока департамент александровский мусор вывозить на полигон у деревни Бабанино Петушинского района. Однако данного решения.Проект изменений территориальной схемы обращения с отходами предполагает, что александровский мусор продолжат перевозить на полигон у Бабанино.В 2021 году в регионе должны появиться три новых мусоросортировочных комплекса мощностью до 40 тыс. тонн каждый: «Камешково-2» – на месте производственной базы между Камешково и посёлком Новки, «Муром» – в промзоне в городской черте и «Центр по переработке и утилизации ТБО» на полигоне компании «Хартия» в Петушинском районе. Общая мощность планируемых объектов составит около 100 тыс. тонн в год. В Александровском районе появится новый полигон для размещения отходов. Сейчас власти ищут соответствующий земельный участок.Добавим, что проект изменений терсхемы вынесен на общественное обсуждение, оно продлится до 6 марта.