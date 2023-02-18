Киржачский районный суд отклонил ходатайство следователя по отстранению от должности главы администрации Киржача Надежды Скороспеловой в связи с возбуждением в её отношении уголовного дела

Киржачский районный суд отклонил ходатайство следователя об отстранении от должности главы администрации Киржача Надежды Скороспеловой в связи с возбуждением в её отношении уголовного дела, - сообщает «». На время следствия она сохранит пост.В понедельник, 20 февраля, дело передадут из УМВД региона в СУ СКР по Владимирской области. в незаконной передаче земли. Ущерб от её действий оценивается в 4 миллиона рублей. Изначально речь шла о 8,5 миллионах.