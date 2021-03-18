Получателям мясных изделий направлены уведомления об изъятии товара.

Россельхознадзор по Владимирской области выявил, что в Муроме в продажу поступило более 30 килограмм просроченных «Советских» сосисок.К такому выводу специалисты ведомства пришли после анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов одним из индивидуальных предпринимателей. Товар был поставлен в четыре торговые точки, которые подтвердили факт получения просрочки.В результате в отношении ИП составили протоколы об административном правонарушении. Получателям мясных изделий направлены уведомления об изъятии сосисок.