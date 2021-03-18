Об этом спортсменка объявила в соцсетях.

Об этом спортсменка объявила в соцсетях."Настал тот день, когда я готова объявить о завершении профессиональной карьеры хоккеистки. Мне всего хватило. Просьба с предложениями не обращаться. Всем спасибо! Увидимся на хоккее, сообщила она в соцсетях.Ответственная, целеустремленная, превосходный организатор и главная заводила в классе - такой её помнят учителя.Спортом Аня увлеклась ещё в школе. Сначала просто играла с мальчишками. Затем попросилась в местную хоккейную команду. Тренер Юрий Сырцов сомневался, стоит ли брать девочку играть против парней. В то время женский хоккей был в диковинку. Но Аня проявила упорство. В 15 лет Юрий отвез Аню тренироваться в столицу. Клубная карьера Анны началась с московского "Скифа".А впереди у нее - в Сочи."Ощущение, которое трудно передать словами. Мы споткнулись в четвертьфинале, хорошо сыграли в группе, всех выиграли. И не хватило нам, может быть удачи, забить вот единственный гол, который был нужен",- так отозвалась об Олимпиаде член женской сборной по хоккею уроженка Александровского района Анна Щукина.