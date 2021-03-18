Сигнал о возгорании поступил накануне в 20 часов из поселка Мелехово Ковровского района.

Сигнал о возгорании поступил накануне в 20 часов из поселка Мелехово Ковровского района.В Ковровском карьероуправлении на съезде к карьеру № 3 горела кабина самосвала. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Напомним, в тот же день В 0.07 17 марта в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля по адресу: г. Владимир, ФАД М-7, 198 км (Южный объезд города, 3 км западнее н.п. Новокарповка). На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, специалист ситуационного центра ФАД М-7. В результате ДТП произошел наезд грузового автомобиля на отбойник и пробитие емкости с битумом.