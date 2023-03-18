Во Владимире появится региональная служба скорой помощи с единым диспетчерским центром. О...

Во Владимире появится региональная служба "скорой помощи" с единым диспетчерским центром.О централизации службы скорой помощи власти Владимирской области говорят уже несколько лет.В 2023 году в нескольких районах Владимирской области должно завершиться укрупнение станций скорой медицинской помощи. Районные подразделения переподчинят крупным учреждениям во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме. После этого на их основе создадут региональную службу с единым диспетчерским центром в областной столице."В объединенную структуру, скорее всего, включат службы медицины катастроф и медицинской эвакуации. Со следующей недели на станции скорой помощи города Владимира начнется формирование собственного отдела госпитализации", сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи г. Владимира Георгий Жуков.Централизация скорой медицинской помощи имеет свои плюсы: единые критерии, единые нормативные акты, которым подчиняются все сотрудники, ну и, конечно же, единый контроль за исполнением нормативов, которые установлены федерацией."В случае, если вызов скорой медицинской помощи поступает в одном населенном пункте, и требуется незамедлительное прибытие бригады врачей, то, благодаря централизованному распределению вызовов, бригады из другого населенного пункта может быть брошена туда, где она необходима. Таким образом сокращается время доезда и увеличивается качество оказания медицинской помощи", - прокомментировал Георгий Жуков.Сколько времени продлится реформа службы скорой помощи — точно неизвестно. В ближайшие дни руководители областного минздрава и ССМП города Владимира начнут прорабатывать штатное расписание для укрупненной станции, а также расскажут главврачам районных больниц, как нанимать новых сотрудников в обновленную службу. По словам Артема Осипова, процедура займет не меньше полугода:"Пилот мы начали. Сейчас мы отрабатываем взаимодействие между подстанциями и отделениями скорой медицинской помощи на Александровской агломерации, куда входят Киржач, Юрьев-Польский, Кольчугино и сам Александровский район. Безусловно, в 2023 году мы должны будет преобразовать структуру скорой помощи по Гусь-Хрустальному району, потому что она осталась разрозненной и плохо управляемой.Неплохо укомплектован штат по Гусь-Хрустальному — у них выезжает семь бригад, для их численности населения вполне достаточное количество. Но с учетом разброса населения и большого количества сел и деревень с большим населением, безусловно, Гусь-Хрустальный район будет нуждаться в усилении службы. Ну и Золотково, Уршель, Курлово — это те точки, подстанции, которые должны быть сохранены.Будем действовать пошагово, постепенно, безусловно соизмеряя с пожеланиями сотрудников отделений скорой медицинской помощи, которые сейчас функционируют; Ломать ничего не будет, будем только двигаться в направлении организационного характера, чтобы доступность скорой медицинской помощи для городского и сельского населения Владимирской области постепенно увеличивалась"Фото pxfuel.com