Мэрия Владимира официально сообщает, что транспортного коллапса, которым пугают горожан в соцсетях не будет. Автобусные и троллейбусные маршруты продолжат работать в плановом режиме, без ..

Мэрия Владимира официально сообщает, что транспортного коллапса, которым пугают горожан в соцсетях не будет.Автобусные и троллейбусные маршруты продолжат работать в плановом режиме, без ухудшения качества обслуживания пассажиров.Городское управление транспорта и связи в ежедневном режиме контролирует работу перевозчиков.О случаях нарушения графиков в мэрии призывают сообщать по номерам телефонов: 53-31-35, 53-24-42, 05 или 53-11-48.Напомним, что в конце недели компания АДМ , что с 19 апреля может прекратить обслуживать 15 маршрутов городского общественного транспорта.